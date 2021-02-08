"ЮТэйр" запустила рейс из Красноселькупа в Тюмень

Самолёты АН-24 "ЮТэйра" теперь возят пассажиров по маршруту Красноселкьуп – Тюмень – Красноселькуп, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Борт будет летать по пятницам. по пятницам. Вылет из Тюмени в 8.30, из Красноселькупа – в 12.50. Маршрут в Тюмень востребован у жителей Ямала: в 2020 г. рейсами авиакомпании из Тольки и Тарко-Сале в Тюмень и обратно летали 2 тыс. 446 пассажиров.

"Помимо пассажирских перевозок "ЮТэйр" поддерживает масштабную вертолётную инфраструктуру на Ямале, обеспечивая функционирование аэродромов и посадочных площадок в Ноябрьске, Новом Уренгое, Тазовском, Антипаюте, Мысе Каменном, Гыде. Для жителей ЯНАО компания организовала 530 рабочих мест на своих предприятиях и платит налоги в региональный бюджет", - рассказал генеральный директор перевозчика Андрей Мартиросов.

Запуск рейса – долгожданное событие, отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"Пассажиры смогут с комфортом летать, не тратя время на пересадки, по самым востребованным направлениям. Рейс в Тюмень будем субсидировать из бюджета, чтобы он был доступен", - уточнил Артюхов.