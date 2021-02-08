Депутат Госдумы просит проверить аукцион на покупку баяна за миллион рублей в Миассе

Администрация Миасса объявило закупку на приобретение трех баянов с начальной ценой 1,4 млн рублей.

Музыкальные инструменты покупают для школы искусств №2 в рамках нацпроекта "Культура" в Челябинской области.

Депутата Госдумы от Челябинской области Виталия Пашина удивила цена инструмента.

"Вопросы вызывает цена. Два ученических инструмента покупают по 187 835 каждый и один – за 1 028 300 рублей! Как мы не пытались, не смогли найти баян с такими же характеристиками свыше 500 тысяч рублей. Думаю, нужно проверить закупку. Вполне может быть, что на эту сумму можно купить больше инструментов", - считает он.