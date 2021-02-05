Ведущий телеканала "Тюменское время" нецензурно выругался. Запись попала в эфир

Ведущий телеканала "Тюменское время", который входит в холдинг "Сибинформбюро" выругался матом во время эфира новостей, передает корреспондент Накануне.RU.

Новости зрителям были показаны в записи. Читая текст с суфлера с подводки к рекламному сюжету, ведущий Никита Белов запнулся и нецензурно выругался в адрес редактора, который написал текст с ошибкой, перепутав окончания в словах. По каким-то причинам, фрагмент с ругающимся журналистом не был вырезан и попал в эфир. Его увидели телезрители.

В официальных сообществах телеканала в соцсетях видеоролик вышел уже без нецензурной брани. Отметим, что зрители ляп восприняли с юмором.

Однако, как сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на заместителя гендиректора "Сибинформбюро" Романа Мамонтова, съемочную группу, которая готовила скандальный эфир, отстранили от работы. Речь идет о режиссере, монтажере и ведущем.

"Проводится служебная проверка, в рамках которой мы определим наказание для сотрудников", - сообщил он.

Позже стало известно, что вся телевизионная бригада, включая ведущего новостей - уволилась по собственному желанию.