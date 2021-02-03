Пермский край выпустит облигации на пять миллиардов рублей

Правительство Пермского края выпустит облигации на сумму 5 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Прикамья.

Эти изменения внесены в бюджет региона на 2021-2023 г. Возвращать средства по облигациям планируется в течение пяти лет, что позволит снизить заимствования на погашение дефицита регионального бюджета.

По итогам 2020 года, дефицит бюджета Пермского края составил 20,1 млрд руб. В 2021 году дефицит может составить 24,2 млрд рублей.