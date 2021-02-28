Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты

Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg.

Сообщается, что президент России Владимир Путин "осторожно относится к политическим последствиям, которые могут иметь продуктовые цены". По данным издания, меры по сдерживанию цен могут привести к росту инфляции, которая, в свою очередь, может спровоцировать протесты.

Рост мировых цен на продукты достиг максимума за последние шесть лет. По версии издания, это связано с неблагоприятными погодными условиями, уязвимостью цепочек поставок, а также со спросом Китая.

В список также попали Турция, Индия, Бразилия и Нигерия.