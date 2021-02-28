В Перми жители аварийного дома открыли в нем музей

В Перми жители аварийного дома по адресу ул. Щербакова, 16, открыли в нем музей аварийного дома, сообщает telegram-канал Mash.

Аварийным здание было признано в 2019 г. но расселение власти наметили на 2024 г. Жильцы дома решили собрать денег на новую входную дверь и начали водить по дому экскурсии. За 25 рублей можно посмотреть ледяную пещеру со сталактитами из замерзшей воды, настоящую колонию грибка, сыплющиеся потолки, а в трещину в стене — положить записочку с желанием.

Музей называется "Квота Барак" - это игра слов. В названии можно прочесть фамилию главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова, если читать задом наперед.

Отметим, что в январе перекрытия рухнули в похожем здании.