Познер назвал принятие православия трагедией России. В Сети негодуют

Владимир Познер в программе "Церковь. Критика" на YouTube, сравнивая три ответвления христианства - католицизм, протестантизм и православие, заявил, что православные живут хуже всех. По его мнению, в целом принятие христианства для нашей страны стало "одной из величайших трагедий" и негативно повлияло на жизнь всех людей, так как если посмотреть на то, как хорошо живут протестанты и католики, понимаешь, что у нас "хуже всех". Высказывание телеведущего, имеющего гражданства США и Франции, вызвало волну негодования в Сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Гендиректор Института проблем глобализации Михаил Делягин в своем телеграм-канале "DELYAGIN's special" пишет: "Познер замахнулся на основы нашей цивилизации. Он, видите ли, считает принятие православия "одной из величайших трагедий для России". Такая оценка определена исключительно материальной составляющей. По его мнению, "в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных". Нематериальное человека в красных носках не интересует. А ведь он — очень влиятельный человек. Передачу свою имеет. Вот так и закладывается динамит под фундамент государства и общества".

Михаил Тюренков, шеф-редактор "Царьграда", написал в своей колонке: "Ничего нового Владимир Владимирович Познер не сказал. Ну, ненавидит он Россию как государство-цивилизацию, жалеет о том, что эту территорию заселили столь неприятные ему русские, и, наконец, считает катастрофой для России принятие православия. Была бы Россия иной, может, и полюбил бы. Но она "не такая": русская и православная".

Познер раскритиковал князя Владимира, который мог выбрать любую религию, но выбрал православие, на взгляд Познера, совершенно зря, надо было выбирать "более успешную" веру. Богослов Андрей Кураев в СМИ объяснил слова Познера незнанием последним истории — в то время, когда Владимир выбирал религию, в тренде было именно православие: "Иными словами, князь Владимир вступил в тогдашний Евросоюз, выбрал присоединение к самому продвинутому, культурному, богатому клубу. Да еще и породнился с императором, потребовав себе в жены принцессу Анну. То есть князь сделал самый разумный выбор. Если бы Познер жил в X веке, он бы его одобрил".

А некоторые даже посчитали такие слова атеиста Познера оскорблением чувств верующих. Например, об этом сказал координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва": "Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо. В наше неспокойное время делать такие высказывания, которые и так будоражат православную общественность, конечно, мне кажется, очень сомнительным и неправильным".