Житель Мегиона сядет на 11,5 лет за убийство инвалида

Мегионский городской суд приговорил местного жителя к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство знакомого инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по ХМАО-Югре, инцидент произошел 8 июня прошлого года около 23:30. Находясь в квартире одного из домов по ул. Свободы в Мегионе, 35-летний мужчина поссорился со своим 67-летним знакомым инвалидом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый слишком резко отнесся к замечанию знакомого, после чего ударил потерпевшего ножом в шею, от чего последний скончался на месте происшествия.

Подсудимый признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор вступил в законную силу.