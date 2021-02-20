В Сургуте будут судить мужчину, установившего игровой терминал в местном гипермаркете

Житель Сургута предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр на территории местного гипермаркета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, в феврале прошлого года 34-летний местный житель совместно с иными лицами, обманным путем арендовал в гипермаркете "Магнит Семейный" часть помещения. Согласно договору, мужчина намеревался разместить там платежный терминал, однако вместо этого установил игровой автомат с выходом в интернет.

За месяц работы (с 24 марта по 25 апреля) злоумышленник "заработал" 150 тыс., регулярно изымая выручку из автомата и распределяя ее между соучастниками. В противозаконных действиях обвиняемый не сознался, однако следователи собрали достаточно доказательств вины сургутянина.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.