В Самаре горит продуктовый рынок

В Самаре произошел пожар на территории продуктового рынка "Ракита", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в ведомство поступило в 19.39 по местному времени. На тушение были брошены силы 126 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС - 87 человек и 28 единиц техники.

"Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №3. По прибытию подразделений было установлено, что в металлическом ангаре происходит горение торгового павильона на площади 1500 кв.м", - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожар локализован.