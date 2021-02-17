17 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

"Мы не допустим удара по суверенитету во время выборов в Госдуму" – Путин

Владимир Путин сегодня на встрече с лидерами думских фракций предложил обсудить в том числе и предстоящие выборы в Госдуму.

"Избирательная кампания повышает градус дискуссии. Здесь нет ничего нового. Федеральные парламентские выборы имеют огромную значимость для России. Для стабильности страны. люди требуют ощутимых результатов и перемен. Повышенная ответственность лежит на партиях "большой четверки". Кампанию надо вести в конструктивном русле. Надо не просто, извините, ругаться. Надо соблюдать культуру диалога с самыми непримиримыми конкурентами", - заметил президент.

Он добавил, что граждане России должны сделать свой выбор без внешнего давления: "Граждане России сделают свой выбор. Мы не допустим никаких ударов по суверенитету России, мы не допустим вмешательства. Такая патриотическая сплоченность необходима для ведущих партий. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Надо вести диалог и с теми, кто не следит за политикой или придерживается другой точки зрения, настроен критично".

Также Путин рекомендовал парламентариям усиленно поработать в оставшееся до выборов время: "Новый состав должен принять от вас "качественное наследство".

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"Мы не допустим удара по суверенитету во время выборов в Госдуму" – Путин

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Теги: выборы в госдуму, владимир путин, суверенитет



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