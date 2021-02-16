16 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в Миассе перенес рассмотрение иска автозавода "Урал" против блогера из-за публикации о пикете рабочих

Миасский городской суд перенес на 24 февраля рассмотрение иска автомобильного завода "Урал" о защите деловой репутации из-за заметки о несанкционированном пикете рабочих предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ответчиками выступают председатель независимого профсоюза завода, сторонник "Партии Дела" Анатолий Банных и ведущий YouTube-канала "Вестник бури" Андрей Рудой. Предприятие требует признать информацию в заметке несоответствующей действительности и опубликовать опровержение, а также взыскать с ответчиков моральный вред в размере 100 тыс. руб. с каждого.

Сегодня в Миасском городском суде прошло первое заседание по иску, в ходе которого автозавод "Урал" заявил ходатайство о переносе заседания.

"Заседание перенесено на 24 февраля на 10 часов в связи с истребованием доказательств", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В независимом профсоюзе завода Накануне.RU сообщили, что на заседании 24 февраля судья будет просматривать видеозапись.

"Истец подал ходатайство о переносе заседания - представители АЗ "Урал" попросили время, чтобы предоставить моё январское видео, где я якобы сам признаюсь в размещении порочащих их деловую репутацию сведений. Остаётся только недоумевать, где в ролике они нашли такую информацию", - написал на своей странице в соцсети Андрей Рудой.

Напомним, пикет работников автозавода прошел 29 ноября прошлого года. Рабочие вышли на протестную акцию с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Организаторы сперва пытались согласовать акцию, но не смогли – из-за строительства на заявленном месте ледового городка. В итоге в несанкционированном пикете приняли участие порядка 20 человек, но для руководителя независимого профсоюза автозавода он закончился административным штрафом в 10 тыс. руб. за нарушение порядка проведения пикета. О протестной акции написали СМИ, а также вышла заметка в сообществе "Вестник бури". После этого и последовал судебный иск о защите деловой репутации.

несанкционированный пикет, рабочие автозавода Урал,(2020)|Фото: vk.com/public197520872

В январе уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась к гендиректору автомобильного завода "Урал" Павлу Яковлеву с просьбой рассмотреть возможность принятия всех возможных мер для урегулирования конфликтной ситуации и создания благоприятного климата работы в коллективе.

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Суд в Миассе перенес рассмотрение иска автозавода "Урал" против блогера из-за публикации о пикете рабочих

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Теги: автозавод Урал, пикет, иск, клевета, рабочий, блогер,



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