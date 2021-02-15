"Наш позор длится уже 28 лет": с текущими законами российским компаниям Илона Маска не догнать

В Совете Федерации сегодня обсудили перспективы коммерциализации космоса. Законодатели, немногочисленные участники рынка и даже Роскосмос сходятся в мысли о том, что "надо выходить на передачу частникам ближней орбиты". Но при этом отрасль требует от государства не только "не мешать", но и поддержки хотя бы на начальном этапе. А тем временем государство и "не мешать" не может – законы не принимаются, требования не смягчаются.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов предлагает "уже не говорить про Илона Маска", а обращает внимание на стремительное развитие коммерческого космоса в Китае. В 2016 году КНР приняла решение об открытии ближнего космоса для частных компаний, сегодня в этом секторе работают уже почти полторы сотни субъектов. Сенатор отметил, что существует дорожная карта по коммерциализации космоса в России, но в ней многие ключевые мероприятия намечены на 2023-2025 гг., а это очень отдаленные перспективы, особенно если учитывать, что часть изменений можно провести прямо сейчас.

Сергей Басков, академик, действительный член Российской академии космонавтики им. Циолковского, отмечает, что в странах с передовой экономикой влияние высокотехнологичных отраслей на эту самую экономику составляет до 60%, а на безопасность – до 80-90%. Он указал на печальный факт: мировая космическая экономика составляет сейчас порядка 320 млрд евро, и вклад в нее России – всего 1,5%.

В пример плачевности ситуации он привел такую сферу как дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Сейчас общая группировка спутников ЗДД в России составляет 12! Два из них военные, коммерческих нет вообще. У США только коммерческих спутников более 200. Хотя военных спутников ДЗЗ у Штатов тоже не много, но у коммерческих характеристики очень близки к военным, и в случае угрозы они могут быть мгновенно задействованы военными. Эксперт оценил разницу между российской и американской группировками ДЗЗ в 40 раз (не в нашу пользу). Он также указал, что в США первый коммерческий спутник ЗДД был запущен в 1999 году, в России – если все пойдет хорошо – в 2021. Также в США законодательная база в этой области корректируется раз в три года, есть агентство, которое привлекает в отрасль инвестиции. "У нас таких структур нет, а законодательная база абсолютно не поддерживает это направление", - заключил Басков.

Советник гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов хоть и привел в пример несколько разрабатываемых проектов по созданию гражданских проектов освоения ближнего космоса, но сам согласился, что почти все они – с участием государственных денег. Он отметил, что российский закон о концессиях не распространяется на космические системы, поэтому частный капитал будет оставаться вне закона, даже если на условиях соучастия с государством. При этом Севастьянов отмечает, что та же американская SpaceX создавала свою транспортную систему с использованием концессии, когда NASA давало гарантии будущего обязательного использования, под которые Илон Маск привлекал инвестиции.

Сергей Жуков, глава рабочей группы AeroNet (технологическое подразделение АСИ), с горечью признал, что "наш позор длится больше десяти лет – уже 28 лет". "Мы делали ряд попыток, писали кодекс космический, писали законы о ДЗЗ и т.д. И мы мало куда продвинулись, - говорит эксперт. - Надо выходить на передачу частникам ближней орбиты. Для этого нужно законодательство, концессии, налоговые льготы и т.д.".

Валерий Лабутин, главный конструктор компании БАРЛ (именно она собирается запустить летом этого года первый российский коммерческий спутник ДЗЗ) отмечает, что всего в космосе на конец 2020 года насчитывалось 570 коммерческих спутников ДЗЗ, 54% из них – коммерческие. Он добавил, что это "не конечный процент, он будет расти", и через год может составить и 60-70-80%.

Эксперт юридического факультета МГУ Регина Бикмаметова указала основные проблемы коммерциализации космоса, которые можно было бы решить уже сегодня простым принятием законов (или даже отменой актов министерского уровня). "У зарубежных стран устройства для космоса не требуют лицензирования при экспорте. У нас любая техника, которая идет на экспорт, требует согласования, что делает систему очень неповоротливой. Ни концессий, ни ГЧП ни в каком виде нет, хотя для этого нужна лишь поправка в закон о концессиях", - отметила она.

Отдельными пунктами эксперт выделила налог на прибыль (во многих государствах сейчас космическая отрасль им не облагается), а также страхование. Его сейчас не потянет ни одна частная компания, да и в целом российский страховой рынок просто не рассчитан на такие "нагрузки". Бикмаметова указывает, что риски могло бы взять на себя государство, по крайней мере, NASA страхует все запуски, не делая различий между частными и казенными.