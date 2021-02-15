В Челябинске ищут нового подрядчика для строительства набережной на реке Миасс

В Челябинске ищут нового подрядчика для строительства набережной на реке Миасс. Об этом на аппаратном совещании сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Объявлены конкурсные процедуры по строительству набережной. Конкурсная документация направлена в управление муниципальных закупок. В пятницу направили, все замечания отработали. Надеемся, что сегодня закупку разместим", – сообщил Ринат Кучитаров.

Напомним, контракт с ООО "Урал-Сервис-Групп" был заключен 18 марта 2019 года. Сумма контракта – 574 млн руб. Работы выполнить компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт на строительство набережной. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.