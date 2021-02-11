12 Февраля 2021
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разруха, красноармейск (2021) | Фото: https://cs13.pikabu.ru/post_img/2020/05/05/1/1588634012130047644.jpg

«Почему вам наплевать на наш город?»: жители Красноармейска жалуются на жизнь

Горожане жалуются, что в городе больше умирает людей, чем рождается.

Красноармейск готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщили на официальной странице администрации. Как выяснилось, пожеланий по благоустройству города у жителей немало. Горожане требуют дорог, расселения из аварийного жилья и мост через реку.

В ноябре прошлого года городок потрясло серьезное ЧП – загорелся жилой дом площадью 1300 кв. м. Постройку в Заречном переулке тушили около 80 человек и 22 единицы спецтехники. Без жилья остались около 20 семей. «Что со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья? Стройка началась или опять отложили?», – интересуются горожане под постом о конкурсе. Но вопрос остается без ответа.

разруха, красноармейск(2021)|Фото: https://cs13.pikabu.ru/post_img/2020/05/05/1/1588634012130047644.jpg

В зимний период острой проблемой для обитателей Красноармейска стала чистота улиц. «Да весь город не чищен! Где вся техника, которую демонстрировали осенью, только показуха одна», – негодуют горожане. Помимо городской среды их также волнует социальная сфера. Так, еще несколько назад УФАС выявило картели на рынке школьного питания Красноармейска.

К слову, компания «Экопродукт», ответственная за поставку питания в учебные заведения Красноармейска, откровенно пренебрегала своими обязанностями. На счету фирмы несколько случаев массовых отравлений учащихся. Интересно, что в начале 2021 года в Красноармейске сменился поставщик питания, им стала компания «Полар». Наконец, родители школьников вздохнули спокойно. Однако главу города Александра Федорова такой ход событий не устроил, и через месяц он расторг с ООО «Полар» контракт в одностороннем порядке по «предполагаемым» причинам, лоббируя интересы, как ни странно, не жителей, а своей давней знакомой. Знакомую, кстати, зовут Елена Васильевна Артеменко, она же является учредителем ГК «Экопродукт». Круг замкнулся: не видать красноармейским школьникам безопасных обедов.

Отметим, что еще 5 лет назад жители Красноармейска сообщали о низкой рождаемости и высокой смертности в городе. Местный роддом ликвидировали более 20 лет назад, на его месте остались руины. За акушерской помощью приходится ездить в соседние города. Зато успешно функционируют морг и кладбище. Торговые площади ритуальных услуг превышают размеры точек по продаже детских товаров, а кладбище уже подбирается к жилым кварталам. «Город, в котором люди только умирают и не рождаются – это мертвый город», – писали жители. В 2013 году рухнула крыша одной из городских школ.

Сейчас горожанам прочат позитивные перспективы, но они со скепсисом относятся к обещаниям нынешнего главы Красноармейска Александра Федорова. «Администрация, скажите, почему вам наплевать на наш город?», – спрашивает подписчик официальной группы округа. Несмотря на заверения городской администрации в готовности к диалогу, ее глава не спешит отвечать на насущные вопросы жителей. Примечательно, что СНТ «СОСНЫ-1», управляемое им, вот уже более года, не представляет налоговую отчетность.

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«Почему вам наплевать на наш город?»: жители Красноармейска жалуются на жизнь

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Теги: красноармейск, городская среда, экопродукт, ооо полар



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