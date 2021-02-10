В Челябинске общественники обнаружили восемь стоков в реку Миасс

В Челябинске общественники исследовали реку Миасс и обнаружили восемь стоков.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации "АнтиСМОГ", с помощью квадрокоптера с тепловизионным оборудованием они обследовали реку Миасс. На участке протяженностью около двух километров было обнаружено восемь стоков.

Так, на участке от предприятия "Союзпищепром" до Краеведческого музея было обнаружено четыре сброса жидкости неизвестного происхождения.

"Что именно, на данном этапе сказать невозможно, но на этих участках фиксируется плюсовая температура воды", - отметили в организации.

У поселка Мелькомбинат за ТРК "Родник" было зафиксировано еще три сброса. Еще один сток обнаружили в районе улице Российская. Везде были взяты пробы для лабораторных исследований, на основании которых можно будет сделать вывод о качестве воды.

В пресс-службе регионального минэкологии рассказали, что неоднократно совместно с Росприроднадзором проводили рейды по береговой линии реки Миасс. В Челябинске было обнаружено более 40 точек, по которым попадает ливневая канализация или иные стоки.

"Имеются точки, где, например, попадает река Игуменка, идущая из специализированного коллектора. Также имеются точки, по котором сбрасывается грунтовая вода в результате откачки из метрополитена. Что касается ливневой канализации, то сотрудники министерства экологии неоднократно выходили на администрацию города с требованием разработки проекта и отвода ливневых стоков от реки или строительства очистных сооружений", – отметил замминистра экологии Виталий Безруков.