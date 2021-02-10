УФАС может возбудить дело о сговоре из-за принуждения жителей Миасса платить за коммуналку только через расчетный центр

10 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

УФАС может возбудить дело о сговоре из-за принуждения жителей Миасса платить за коммуналку только через расчетный центр

ОАО "Миассводоканал", МУП "Расчетный центр" и ООО "Служба заказчика" заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения из-за принуждения жителей города платить за коммуналку только через расчетный центр, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, субъекты реализуют агентское соглашение, в рамках которого прием платежей от населения осуществляется исключительно только через МУП "Расчетный центр".

"Это лишает потребителя возможности заплатить напрямую деньги за услуги. При этом расчетно-кассовые центры, как правило, берут деньги сверх тарифа за свои услуги. Мы знаем, что практика такая была, антимонопольные органы классифицируют это как антиконкурентное соглашение", - подчеркнула она.

Руководитель УФАС подчеркнула, что в данном случае могут быть признаки антиконкурентного соглашения. По данному факту будет возбуждено дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УФАС может возбудить дело о сговоре из-за принуждения жителей Миасса платить за коммуналку только через расчетный центр

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УФАС, Миассводоканал, коммуналка, расчетный центр,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети