УФАС может возбудить дело о сговоре из-за принуждения жителей Миасса платить за коммуналку только через расчетный центр

ОАО "Миассводоканал", МУП "Расчетный центр" и ООО "Служба заказчика" заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения из-за принуждения жителей города платить за коммуналку только через расчетный центр, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, субъекты реализуют агентское соглашение, в рамках которого прием платежей от населения осуществляется исключительно только через МУП "Расчетный центр".

"Это лишает потребителя возможности заплатить напрямую деньги за услуги. При этом расчетно-кассовые центры, как правило, берут деньги сверх тарифа за свои услуги. Мы знаем, что практика такая была, антимонопольные органы классифицируют это как антиконкурентное соглашение", - подчеркнула она.

Руководитель УФАС подчеркнула, что в данном случае могут быть признаки антиконкурентного соглашения. По данному факту будет возбуждено дело.