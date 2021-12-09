09 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
александр беглов, попова (2021) | Фото: gov.spb.ru/press/photo/59913/

Заявление Беглова о "новой нормальности" в Петербурге идет вразрез со статистикой смертности от COVID-19

Петербург за последнее время уже несколько раз опередил Москву по количеству заразившихся коронавирусом. Кроме этого, Северная столица заняла первое место в стране по числу смертей от COVID-19.

Однако, несмотря на катастрофические показатели, губернатор Александр Беглов назвал происходящую в городе ситуацию «нормальной». В ходе выступления на международной конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции глава Петербурга сообщил, что город «научился жить в новой нормальности». Также он не забыл отметить «отличную работу» Смольного в этом направлении.

Слова губернатора звучат крайне нелогично, так как антиковидные меры от администрации никак не отразились на статистике. Более того, значительно выросли показатели по смертности от коронавируса.

Вместо того, чтобы перенять успешный опыт по борьбе с COVID-19 у московских властей, Беглов демонстрирует полную неспособность решать социальные проблемы города. Своим бездействием и равнодушием губернатор создает угрозу жизни горожан, а также «убивает» ресторанный и развлекательный сектор Петербурга.

Теги: александр беглов, COVID-19, северная столица, смольный



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