Госдума открыла полиции доступ к квартирам, машинам и другому имуществу граждан

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла сегодня скандальные поправки в закон "О полиции". Они позволяют сотрудникам МВД проникать в жилые и другие помещения, на земельные участи и другие частные территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Есть и другие расширяющие права полиции новеллы. Например, полиции разрешат представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Вскрывать машины граждан полиции разрешается для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и в условиях ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта.

Впрочем, из изначального текста законопроекта был убран пункт, согласно которому полицейские освобождались от ответственности за действия при исполнении, а также разрешающие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.