07 Декабря 2021
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Происшествия Пермский край
пожар, деревянный дом, Пушкина (2021) | Фото: 59.mchs.gov.ru

В Пермском крае наказан виновник смерти восьми жителей частного дома

В Кудымкаре наказан виновник смерти восьми горожан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По данным следствия, злоумышленник не обеспечил пожарную безопасности при монтаже отопительного котла и дымовой трубы в частном жилом доме в Кудымкаре. Из-за этого при эксплуатации печи произошло нагревание строительных конструкций деревянного дома, в том числе стен. В ночь с 30 апреля на 1 мая 2021 г. они загорелись. Восемь жильцов, среди которых было двое малолетних детей, погибли.

Вердикт – полтора года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Кудымкар, пожар, смерть, приговор



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Ранее 01.05.2021 09:13 Мск В Пермском крае в частном доме сгорели восемь человек: из них двое - дети


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