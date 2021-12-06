В Пермском крае наказан виновник смерти восьми жителей частного дома

В Кудымкаре наказан виновник смерти восьми горожан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По данным следствия, злоумышленник не обеспечил пожарную безопасности при монтаже отопительного котла и дымовой трубы в частном жилом доме в Кудымкаре. Из-за этого при эксплуатации печи произошло нагревание строительных конструкций деревянного дома, в том числе стен. В ночь с 30 апреля на 1 мая 2021 г. они загорелись. Восемь жильцов, среди которых было двое малолетних детей, погибли.

Вердикт – полтора года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.