Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир

В центре Карабаша введена в эксплуатацию первая секция пятиэтажного дома, построенного специально для переселенцев. Сданы первые 90 квартир, в которые переедут больше 250 человек. Строительство велось по областной программе при поддержке Русской медной компании. Удалось расселить 26 домов, непригодных для проживания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"В течение двух-трёх недель 90 семей переедут в новые квартиры. Десять семей уже получили ключи. В ходе строительства возникли сложности - подорожали материалы, и это затрудняло ход работ. Поддержку оказала Русская медная компания. Дом был построен в короткие сроки - за 11 месяцев. Пятиэтажки не строились в Карабаше больше 10 лет", - рассказал глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

РМК вложила в строительство 55 млн рублей, финансирование из областного бюджета составило 124 миллиона. В новой пятиэтажке есть как двух- и трёхкомнатных квартиры с раздельными комнатами, просторными кухням и раздельными санузлами, так и однокомнатные квартиры со смежной планировкой.

"Карабаш меняется в лучшую сторону. Вместо неприглядных строений появляются красивые дома. Больше 20 лет люди ждали переезда, ютились в разрушающихся домах. А теперь 90 семей стали счастливее. Приятно, что событие произошло в преддверии семейного праздника Новый год", - отметил вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Во всех квартирах поклеены обои, на кухнях и в санузлах выложена плитка, постелен линолеум, установлены электрические плиты, сантехника, смонтирована система пожаротушения. Рядом с домом оборудована детская игровая площадка, обустроены парковочные места, смонтирована система наружного освещения.

Продолжается строительство второй очереди: секция на 50 квартир будет сдана в мае следующего года.