Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Дом, строительство (2021) | Фото: РМК

Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир

В центре Карабаша введена в эксплуатацию первая секция пятиэтажного дома, построенного специально для переселенцев. Сданы первые 90 квартир, в которые переедут больше 250 человек. Строительство велось по областной программе при поддержке Русской медной компании. Удалось расселить 26 домов, непригодных для проживания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"В течение двух-трёх недель 90 семей переедут в новые квартиры. Десять семей уже получили ключи. В ходе строительства возникли сложности - подорожали материалы, и это затрудняло ход работ. Поддержку оказала Русская медная компания. Дом был построен в короткие сроки - за 11 месяцев. Пятиэтажки не строились в Карабаше больше 10 лет", - рассказал глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

РМК вложила в строительство 55 млн рублей, финансирование из областного бюджета составило 124 миллиона. В новой пятиэтажке есть как двух- и трёхкомнатных квартиры с раздельными комнатами, просторными кухням и раздельными санузлами, так и однокомнатные квартиры со смежной планировкой.

Дом, строительство,(2021)|Фото: РМК

"Карабаш меняется в лучшую сторону. Вместо неприглядных строений появляются красивые дома. Больше 20 лет люди ждали переезда, ютились в разрушающихся домах. А теперь 90 семей стали счастливее. Приятно, что событие произошло в преддверии семейного праздника Новый год", - отметил вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Во всех квартирах поклеены обои, на кухнях и в санузлах выложена плитка, постелен линолеум, установлены электрические плиты, сантехника, смонтирована система пожаротушения. Рядом с домом оборудована детская игровая площадка, обустроены парковочные места, смонтирована система наружного освещения.

Дом, строительство,(2021)|Фото: РМК

Продолжается строительство второй очереди: секция на 50 квартир будет сдана в мае следующего года.

Теги: РМК, Карабаш, ветхое жилье, строительство,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7075

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети