06 Декабря 2021
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Политика Тюменская область
Олег Касьянов (2021) | Фото: instagram.com, Евгений Заболотный

В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов

Скончался депутат гордумы Олег Касьянов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, 5 декабря, на 56 году жизни после тяжёлой болезни скончался депутат Олег Касьянов. В думе Тюмени он представлял ЛДПР. Депутат, стремившийся помочь каждому к нему обратившемуся жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате", - написал в своём Instagram спикер думы Тюмени Евгений Заболотный.

Ранее стало известно о кончине депутата думы Мегиона Шамиля Даминова.

Теги: Олег Касьянов, Евгений Заболотный



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