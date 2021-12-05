В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов

Скончался депутат гордумы Олег Касьянов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня, 5 декабря, на 56 году жизни после тяжёлой болезни скончался депутат Олег Касьянов. В думе Тюмени он представлял ЛДПР. Депутат, стремившийся помочь каждому к нему обратившемуся жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате", - написал в своём Instagram спикер думы Тюмени Евгений Заболотный.

Ранее стало известно о кончине депутата думы Мегиона Шамиля Даминова.