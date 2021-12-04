Новый год переселенцы из ветхого жилья в Карабаше встретят в новых квартирах. Строили по областной программе при поддержке РМК

В центре города Карабаш в Челябинской области введена в эксплуатацию первая секция пятиэтажного дома, построенного специально для переселенцев. Новый дом расположен на улице 23-й годовщины Октября.

В новые 90 квартир переедут больше 250 человек. Строительство велось по областной программе при поддержке Русской медной компании (АО “РМК”). Уже удалось расселить 26 домов, непригодных для проживания.

Глава Карабашского городского округа Олег Буданов сообщил: "В течение двух-трёх недель 90 семей переедут в новые квартиры. Десять семей уже получили ключи. В ходе строительства возникли сложности - подорожали материалы, и это затрудняло ход работ. Поддержку оказала Русская медная компания. Дом был построен в короткие сроки - за 11 месяцев. Пятиэтажки не строились в Карабаше больше 10 лет".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, компания вложила в строительство этого жилья 55 миллионов рублей, финансирование из областного бюджета составило 124 миллиона. В новой пятиэтажке есть как двух- и трёхкомнатных квартиры с раздельными комнатами, просторными кухням и раздельными санузлами, так и однокомнатные квартиры со смежной планировкой.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО “РМК” Анна Шабарова отмечает: “Карабаш меняется в лучшую сторону. Вместо неприглядных строений появляются красивые дома. Больше 20 лет люди ждали переезда, ютились в разрушающихся домах. А теперь 90 семей стали счастливее. Приятно, что событие произошло в преддверии семейного праздника Новый год".

В квартирах поклеены обои, на кухнях и в санузлах выложена плитка, постелен линолеум, установлены электрические плиты, сантехника, смонтирована система пожаротушения. Рядом с домом оборудована детская игровая площадка, обустроены парковочные места, смонтирована система наружного освещения.

Строительство второй очереди продолжается: секция на 50 квартир будет сдана в мае 2022 года.