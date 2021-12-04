04 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
жилье, дом, переселенцы (2021) | Фото: пресс-служба РМК

Новый год переселенцы из ветхого жилья в Карабаше встретят в новых квартирах. Строили по областной программе при поддержке РМК

В центре города Карабаш в Челябинской области введена в эксплуатацию первая секция пятиэтажного дома, построенного специально для переселенцев. Новый дом расположен на улице 23-й годовщины Октября.

В новые 90 квартир переедут больше 250 человек. Строительство велось по областной программе при поддержке Русской медной компании (АО “РМК”). Уже удалось расселить 26 домов, непригодных для проживания.

жилье, дом, переселенцы(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Глава Карабашского городского округа Олег Буданов сообщил: "В течение двух-трёх недель 90 семей переедут в новые квартиры. Десять семей уже получили ключи. В ходе строительства возникли сложности - подорожали материалы, и это затрудняло ход работ. Поддержку оказала Русская медная компания. Дом был построен в короткие сроки - за 11 месяцев. Пятиэтажки не строились в Карабаше больше 10 лет".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, компания вложила в строительство этого жилья 55 миллионов рублей, финансирование из областного бюджета составило 124 миллиона. В новой пятиэтажке есть как двух- и трёхкомнатных квартиры с раздельными комнатами, просторными кухням и раздельными санузлами, так и однокомнатные квартиры со смежной планировкой.

жилье, квартиры, переселенцы(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО “РМК” Анна Шабарова отмечает: “Карабаш меняется в лучшую сторону. Вместо неприглядных строений появляются красивые дома. Больше 20 лет люди ждали переезда, ютились в разрушающихся домах. А теперь 90 семей стали счастливее. Приятно, что событие произошло в преддверии семейного праздника Новый год".

жилье, дом, переселенцы(2021)|Фото: пресс-служба РМК

В квартирах поклеены обои, на кухнях и в санузлах выложена плитка, постелен линолеум, установлены электрические плиты, сантехника, смонтирована система пожаротушения. Рядом с домом оборудована детская игровая площадка, обустроены парковочные места, смонтирована система наружного освещения.

Строительство второй очереди продолжается: секция на 50 квартир будет сдана в мае 2022 года.

Теги: рмк, ветхое жилье, карабаш, переселенцы, квартиры



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