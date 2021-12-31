Ползу как курица: актриса Театра Комедии о передвижении по заснеженным улицам

Знаменитые петербуржцы продолжают призывать губернатора Александра Беглова убирать снег хотя бы в центре, жалуясь, что даже по «парадным» и нарядным в честь праздников улицам центра города невыносимо тяжело ходить.

Актриса Театра Комедии Ирина Цветкова рассказала, как добирается из дома на спектакль в театр. По ее словам, в обычных условиях 20-минутная дорога занимает почти час, потому что иначе есть опасность получить травму.

«Я живу на Моховой, а театр – на Малой Садовой. Медленным шагом мне до театра идти 15-20 минут. Сейчас я выхожу за час. Ползу как курица, чтобы не сломать ногу, чтобы не сорвать спектакль. Это, конечно, безобразие. Город не чистят. В прошлом году было то же самое», - сказала она.

В Москве такие же снегопады, но столицу чистят и чистят хорошо, говорит Ирина Юрьевна. Возможно, градоначальнику Петербурга следует поискать помощи у коллеги-мэра.

«Почему Москву чистят? Москва в идеальном состоянии, а мы-то, что, хуже? Пусть Собянина вызывают для подмоги, а то уже до смешного доходит!», - считает актриса.

Усилия Беглова навести, наконец, порядок с уборкой, сложно оценить выше «неуда», потому что в «стихийное бедствие» зиму превращает нехватка техники, о закупках которой Смольный отчитался осенью.

«На двойку. Как снег, так у нас стихийное бедствие<…>Дай бог, чтобы песком посыпали, да и то не сразу сделают. Ужасающе! Когда сбрасывают снег с крыши, сразу расчищают, но по обочинам на газонах сугробы - их же не расчистить. Что могут дворники? Не жалуюсь на них, но без техники все-равно не справиться. Где снегоуборочная техника? Просто безобразно!», - заключила Ирина Цветкова.