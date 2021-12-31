Умер старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

На 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни умер почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили Накануне.RU в патриархии.

Он умер 30 декабря. Отпевание новопреставленного отца Николая состоится 2 января 2022 г. Похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Он родился 18 ноября 1940 г. в Ленинграде в верующей семье. Отец, Михаил Гундяев (1907-74), после войны принял священный сан, мать, Раиса Гундяева (в девичестве Кучина, 1909-84) – преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка, дед – иерей Василий Гундяев (1879-1969), младшая сестра – проректор по культуре СПбДА Елена Гундяева. Был женат, сын Михаил стал священником.