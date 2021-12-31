Правительство сделает регионы России креативнее

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионам России средств на создание школ креативных индустрий, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений. В каждую такую школу ежегодно будут принимать не менее 60 человек. Регионы, в которых появятся такие школы, определит Минкультуры по результатам конкурсного отбора.

Софинансирование из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 г. составит 1,6 млрд руб., в 2023 г. – 1,6 млрд руб., в 2024 г. – 1,75 млрд руб.