В Екатеринбурге пассажиры "Azur air", которые сутки не могут улететь в Турцию, встретились с прокурором

В Екатеринбурге пассажиры самолёта, который уже сутки, как должен был доставить их в Анталию, встретились с прокурором и передали ему коллективное обращение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"30 декабря в аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург – Анталия авиакомпании "Azur air". Борт – "Боинг 777". На рейс зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 – лети. Причина задержки – решение авиакомпании. В связи с многочасовой задержкой Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приёмную граждан. Он объяснил им требования воздушного законодательства, а также правил защиты прав потребителей. Принято коллективное обращение, за рассмотрением которого установлен контроль", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолёт должен был улететь в Турцию а 6.30 30 декабря, однако пассажиры до сих пор находятся в екатеринбургском "Кольцово". По данным онлайн-табло аэрогавани, вылет задержан до 12.30 31 декабря.