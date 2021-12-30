30 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге разыскивают налетчика, который пытался среди бела дня ограбить офис Сбербанка в центре

В Екатеринбурге разыскивают налетчика, который пытался ограбить офис Сбербанка в центре города среди бела дня.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня днем в подразделение банка на улице Ленина пришел неустановленный пока злоумышленник. Он прошел в служебное помещение и потребовал наличные, угрожая персоналу словесно. Сотрудники банка отказались выдать деньги и вызвали охрану, после чего неудавшийся грабитель сбежал. Охрана в свою очередь обратилась за помощью к полиции. На место прибыли сразу три экипажа.

(2021)|Фото: Накануне.RU

"Ущерб банку не причинен. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Сыщики уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал и устанавливают возможных очевидцев. Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - отметил полковник Горелых.

Теги: налет, грабеж, розыск



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