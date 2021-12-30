На реализацию проекта метротрамвая в Челябинске потребуется почти 73 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

На проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд рублей – на обновление трамвайной системы.

Проект метротрамвая включает в себя проведение проектно-изыскательских работ (2,7 млрд рублей), строительство первой линии (27,4 млрд рублей), которое включает возведение двух станций "Торговый центр" и "Площадь Революции", строительство второй линии (16,5 млрд рублей), в рамках которого предусматривается строительство подземной станции "Площадь Революции" и завершение строительства станции "Комсомольская площадь".

На модернизацию путевого хозяйства трамвайной сети планируется направить 5,2 млрд рублей. Ещё 6,6 млрд рублей будет выделено на закупку низкопольных трамвайных вагонов.

В 2022 году на реализацию проекта планируется направить 11,4 млрд рублей. Средства пойдут на проведение проектно-изыскательских работ (1,1 млрд рублей), строительство первой линии (1,3 млрд рублей), в том числе на строительство станции "Торговый центр" (600 млн рублей) и сооружение перегонных туннелей (700 млн рублей). На строительство второй линии предусмотрено 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на сооружение перегонных туннелей, строительство двух станций начнется в 2023 году.

На модернизацию путевого хозяйства трамвайной сети в следующем году предусмотрено 2,4 млрд рублей, на модернизацию тяговых подстанций – 660 млн рублей. В 2022 году начнется реконструкция трамвайный депо № 1 и 2, на эти цели планируется направить по 780 млн рублей. Ещё 2,4 млрд рублей предусмотрено на закупку новых трамвайных вагонов.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.

В сентябре правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. 46,7 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта метротрамвая.