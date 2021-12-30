30 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Актер Кошевой призвал Деда Мороза избавить Петербург от снежных завалов

Российский актер театра и кино Владимир Кошевой, звезда фильмов «Преступление и наказание» и «Луна в зените», рассказал о своих впечатлениях от уборки снега и наледи коммунальными службами в Петербурге.

Актер разочарован итогом работы коммунальщиков. По его словам, происходящее на улицах Петербурга нельзя назвать иначе как безобразием. Также Кошевой считает, что помочь в уборке снега в Петербурге, вероятно, мог бы только Дед Мороз. По всей видимости, чиновники на это уже не способны.

«Безобразие! Это просто безобразие по отношению к жителям города и абсолютное равнодушие градоначальников по отношению к тому, что происходит на дорогах, во дворах, к людям не только возрастным, но и к детям, обычным жителям и гостям, которые, кстати, приезжают в Петербург. Мне кажется, это просто повторяющаяся история. В конце концов, в ней надо поставить точку, и кто это должен сделать, я не знаю. Деда Мороза, что ли, попросить в конце концов, чтобы избавил город от злых волшебников», - эмоционально прокомментировал ситуацию актер.

Петербург с конца ноября переживает непростые погодные условия. На город последовательно обрушились несколько циклонов, которые принесли с собой сильные снегопады. Смольный не справляется с вывозом снега и уборкой наледи в Петербурге, несмотря на то, что еще в октябре губернатор Александр Беглов заявил о готовности коммунальщиков противостоять вызовам зимы.

Теги: дед мороз, актер кошевой, снежные завалы, александр беглов, коммунальщики



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