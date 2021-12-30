30 Декабря 2021
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Сургуте врачи спасли пациентку со 100% поражением легких

В Сургуте в "ковидном госпитале" врачи спасли 56-летнюю местную жительницу у которой было 100% поражение легких, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного депздрава.

В окружную клиническую больницу женщина поступила с 36% поражением, с кашлем и одышкой. По словам пациентки, она вначале сопротивлялась лечению, пока не поняла, насколько ситуация серьезна. 

"Через четыре дня после КТ мне сообщили, что поражение достигло 100%. Разве столько бывает? К тому времени я уже почти перестала ходить, дышала только через маску. Каждое движение давалось с трудом. Как ни странно, организм справлялся, и прибегать к ИВЛ не пришлось. Постоянно было душно, организм боролся. Я верила, что все будет хорошо. Ведь, дома ждут", - рассказывает пациентка. 

Врачи и медсестры сделали все, чтобы "вытащить" сургутянку: мерили давление, сатурацию, назначали лекарства, ставили капельницы, приносили еду, делали с пациентами зарядку. В больнице и в реабилитации пациентка провела 65 дней, но Новый год женщина встретит уже в кругу семьи.

 

Теги: коронавирус, поражение легких



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