Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, - Силуанов

Отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

"Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка", - сказал Силуанов в интервью "Россия-24".

Ранее CNN сообщило о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям источников, новые санкции могут предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

В Кремле ранее заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от SWIFT. При этом в МИД РФ и в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы.