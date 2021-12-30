Forbes: Керимов стал самым обедневшим российским миллиардером

Журнал Forbes составил список миллиардеров, которые больше других потеряли в финансовом плане за уходящий год.

На первом месте в рейтинге - основной акционер золотодобывающий компании "Полюс" Сулейман Керимов вместе с семьей. Их состояние за год сократилось почти на 6 миллиардов долларов (до 14,92 миллиарда долларов) из-за падения цен на золото.

На втором месте (минус 3 миллиарда долларов, до 9,3 миллиарда) расположился основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг. В 2018 году в отношении бизнесмена ввели санкции США, в итоге в зарубежных банках у него заморожено 1,5 млрд долларов.

Третье место (минус 668 миллионов долларов, до 1,8 миллиарда) занимает совладелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик. Его прибыль в первом полугодии 2021 года была в пять раз меньше, чем в первом полугодии "доковидного" 2019 года.

В прошлом году Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса. По данным издания, с середины марта их суммарное состояние выросло на $70,73 млрд.

Керимов вместе с семьей оказался на второй строчке. Сенатор разбогател с $10 млрд до $18,6 млрд. Рейтинг возглавил основатель инвестиционной компании RTР Global Леонид Богуславский, его доходы выросли с $1,5 млрд до $2,8 млрд.