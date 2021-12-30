В Магнитогорске женщину, избивавшую дочь, приговорили к условному сроку

В Магнитогорске женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно за систематическое избиение восьмилетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С марта 2020 года по март 2021 года обвиняемая систематически избивала девочку и оскорбляла. Она била ее руками, проводом от мультиварки, ногами по спине, учебником, пластиковым органайзером, в результате чего девочка испытывала физическую боль и психические страдания.

Женщина признала вину и раскаялась. Ей назначено 3 года условно с испытательным сроком 3 года.