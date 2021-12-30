Глава Симферополя подал в отставку после встречи с Аксеновым

Мэр Симферополя Валентин Демидов подал в отставку после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сам Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов.

Руководство столицы Крыма после вхождения полуострова в состав России менялось уже пять раз (за семь лет). Демидов с февраля этого года был врио главы администрации города, в начале апреля этого года депутаты Симферопольского горсовета избрали его в ходе конкурса руководителем. Таким образом, он пробыл в должности меньше года.