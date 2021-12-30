В Коркино открылся уникальный детский сад

В Коркино состоялась торжественная церемония открытия двух новых корпусов детского сада №32. Единственный в городе сад-ясли на 80 детей был построен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В 2016 году учреждение закрыли из-за аварийного состояния, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В конце 2020 года руководство Русской медной компании решило полностью реконструировать оба корпуса детского сада. И меньше чем за год их отстроили вновь. На капитальный ремонт и полное современное оснащение групп РМК направила 228 млн рублей. Это второй детский сад, который компания отремонтировала в Коркино.

В торжественной церемонии открытия детского сада участвовали руководитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина и председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

"Садик будет открыт сразу после новогодних каникул. Благодаря этому потребность Коркино в детских садах будет полностью закрыта. Причём наши маленькие воспитанники получают не обычный детский сад, а современный и хорошо оснащённый. Мы увидели здесь мультимедийные и интерактивные игры, детские электрические машинки. Для ребят созданы лучшие условия", - отметила Ирина Текслер.

В рамках капитального ремонта строители полностью заменили в двух одноэтажных зданиях кровлю и перекрытия, утеплили фасад, провели сантехнические и электромонтажные работы, оборудовали все группы удобной современной мебелью, разнообразными игрушками и развивающими материалами. Кроме того, строители благоустроили территорию детского сада: здесь появились безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя, закрытая веранда для прогулок самых маленьких посетителей детского сада. Обновлённое учреждение рассчитано на 80 детей: ясельная группа для 30 малышей от 2 месяцев до 2 лет и группы на 50 детей от 3 до 7 лет.

"В нашем Коркинском районе произошло настоящее новогоднее чудо -– торжественно открыл свои двери новый детский сад. Сегодня ребята провели здесь свой первый день: встретили деда Мороза, рассказали стихи, получили подарки. А уже 10 января придут по расписанию. Смотреть в восторженные, радостные глаза детей -– настоящее счастье", - подчеркнула глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

В 2018 году РМК капитально отремонтировала основной корпус детского сада №32 в городе Коркино. Объём инвестиций составил 36 млн рублей. Также в 2018 году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В ходе поездки в Коркино его также посетили Ирина Текслер и Татьяна Алтушкина. В здании ФОКа РМК размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажёрный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона. На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 млн рублей.

"Мы заботимся о жителях территорий присутствия компании, ведь они -– родные и близкие наших сотрудников. Создавать современную социальную инфраструктуру – общая задача компании и администрации. Капитальный ремонт второго по счёту садика в Коркино стал нашим новогодним подарком коркинцам", - рассказала председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Всего с 2016 года на развитие социальной инфраструктуры Коркинского муниципального района РМК направила более 900 млн рублей. Новый садик в Коркино стал пятым в Челябинской области, который отремонтировала и благоустроила РМК.