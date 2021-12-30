В Коркино открылся уникальный детский сад

30 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
детский сад в Коркино, РМК, (2021) | Фото: РМК

В Коркино открылся уникальный детский сад

В Коркино состоялась торжественная церемония открытия двух новых корпусов детского сада №32. Единственный в городе сад-ясли на 80 детей был построен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В 2016 году учреждение закрыли из-за аварийного состояния, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В конце 2020 года руководство Русской медной компании решило полностью реконструировать оба корпуса детского сада. И меньше чем за год их отстроили вновь. На капитальный ремонт и полное современное оснащение групп РМК направила 228 млн рублей. Это второй детский сад, который компания отремонтировала в Коркино.

В торжественной церемонии открытия детского сада участвовали руководитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина и председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

"Садик будет открыт сразу после новогодних каникул. Благодаря этому потребность Коркино в детских садах будет полностью закрыта. Причём наши маленькие воспитанники получают не обычный детский сад, а современный и хорошо оснащённый. Мы увидели здесь мультимедийные и интерактивные игры, детские электрические машинки. Для ребят созданы лучшие условия", - отметила Ирина Текслер.

В рамках капитального ремонта строители полностью заменили в двух одноэтажных зданиях кровлю и перекрытия, утеплили фасад, провели сантехнические и электромонтажные работы, оборудовали все группы удобной современной мебелью, разнообразными игрушками и развивающими материалами. Кроме того, строители благоустроили территорию детского сада: здесь появились безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя, закрытая веранда для прогулок самых маленьких посетителей детского сада. Обновлённое учреждение рассчитано на 80 детей: ясельная группа для 30 малышей от 2 месяцев до 2 лет и группы на 50 детей от 3 до 7 лет.

детский сад в Коркино, РМК,(2021)|Фото: РМК

"В нашем Коркинском районе произошло настоящее новогоднее чудо -– торжественно открыл свои двери новый детский сад. Сегодня ребята провели здесь свой первый день: встретили деда Мороза, рассказали стихи, получили подарки. А уже 10 января придут по расписанию. Смотреть в восторженные, радостные глаза детей -– настоящее счастье", - подчеркнула глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

В 2018 году РМК капитально отремонтировала основной корпус детского сада №32 в городе Коркино. Объём инвестиций составил 36 млн рублей. Также в 2018 году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В ходе поездки в Коркино его также посетили Ирина Текслер и Татьяна Алтушкина. В здании ФОКа РМК размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажёрный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона. На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 млн рублей.

детский сад в Коркино, РМК, Ирина Текслер, Татьяна Алтушкина,(2021)|Фото: РМК

"Мы заботимся о жителях территорий присутствия компании, ведь они -– родные и близкие наших сотрудников. Создавать современную социальную инфраструктуру – общая задача компании и администрации. Капитальный ремонт второго по счёту садика в Коркино стал нашим новогодним подарком коркинцам", - рассказала председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Всего с 2016 года на развитие социальной инфраструктуры Коркинского муниципального района РМК направила более 900 млн рублей. Новый садик в Коркино стал пятым в Челябинской области, который отремонтировала и благоустроила РМК.

Теги: детский сад, РМК, капремонт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9789

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети