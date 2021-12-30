Комитету дорожного хозяйства Челябинска разрешили продолжить аукцион на строительство дороги за 820 млн рублей

Жалобу на аукцион по строительству дороги в Челябинске признали необоснованной. Закупка будет продолжена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Речь идет об аукционе на выполнение работ по строительству автодороги по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47. Начальная цена контракта составляет 820 млн рублей. Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства города. Жалоба в УФАС поступила от компании "Норма".

Доводы жалобы о нарушениях законодательства о контрактной системе признали необоснованными.