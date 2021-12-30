Жителя Челябинска будут судить за ДТП, в котором погибли два человека

В Челябинске направлено в суд уголовное дело по факту ДТП на улице Куйбышева, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла в мае 2021 года. Пьяный 50-летний мужчина управлял автомобилем Land Rover Freelander со скоростью не менее 80 км/ч. при этом разрешенная скорость была 20 км/ч. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся ВАЗ-21060.

После удара ВАЗ изменил направление и столкнулся с ГАЗ 330252, а Land Rover Freelander – с ВАЗ-21102.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21060 погибли, еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровья.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму 15 млн рублей.