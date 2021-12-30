СМИ: санитарную авиацию "Ростеха" не пустили в Тюменскую область

"Дочка" "Ростеха", компания "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу по итогам конкурса по выбору оператора санитарной авиации в Тюменской области.

Тюменская областная клиническая больница № 1 отказывается заключать контракт с победившей в конкурсе НССА. Как сообщил замначальника отдела контроля закупок Тюменского УФАС Евгений Бороздин, жалоба поступила в управление и находится на рассмотрении.

НССА была признана победителем конкурса, организатор которого - управление госзакупок Тюменской области. Компания предложила за услуги по обеспечению санитарных вертолетных перевозок в 2022 году 139,9 млн руб. Другой участник конкурса – "Ютэйр – вертолетные услуги" ("дочка" авиакомпании Utair) – 140,6 млн руб., пишут "Ведомости".