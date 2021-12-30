Терминал "F" "Шереметьево" закрылся на реконструкцию

Терминал "F" аэропорта Шереметьево в Москве в ночь на 30 декабря закрылся на реконструкцию.

Аэропорт объявил тендер на проведение работ 21 декабря, стоимость которых оценивается в 7,77 млрд руб. Такова максимальная сумма тендера. Согласно документам, пропускная способность самого старого терминала воздушной гавани после реконструкции увеличится более чем на 50%, до 12,6 млн пассажиров в год.

В терминале появятся зоны для внутренних вылетов, способные обслужить до 6 млн пассажиров в год и зоны для авиарейсов в страны Евразийского экономического союза мощностью 1,6 млн человек в год.

Общая площадь терминала составляет 91,2 тыс. кв. м, он способен обслуживать до 8 млн пассажиров в год. Через терминал проводятся перевозки пассажиров международных рейсов.