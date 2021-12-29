30 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин и Байден проведут телефонные переговоры 30 декабря

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден вечером, 30 декабря проведут телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

Разговор состоится по инициативе российской стороны. В Белом доме полагают, что в числе тем беседы может быть "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Отметим, что за месяц это уже второй контакт двух лидеров. 7 декабря состоялись переговоры в формате телемоста. Беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную

Теги: Путин, Байден, переговоры



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