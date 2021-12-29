Greenpeace поможет спасателям тушить торфяные пожары на Среднем Урале

Волонтеры российского отделения Greenpeace сообщили, что будут помогать следующей весной региональным службам с тушением торфяных пожаров. Решение было принято на встрече сотрудников организации с заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директором департамента лесного хозяйства Андреем Курьяковым, а также директором Уральской базы авиационной охраны лесов Романом Лежниным и руководителем региональной диспетчерской службы Ильей Секериным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Greenpeace, организация специально обучит своих волонтеров. Уже есть предварительная договоренность, что в марте, когда будет таять снег, сотрудники Greenpeace могут вместе с региональными службами тушить один из торфяных пожаров около п. Старопышминск или у п. Мурзинский, совмещая это с практическим обучением.

Помимо этого добровольцы могут помочь с ликвидацией оставшихся очагов: специалисты примут участие в обследовании торфяников, с помощью космических снимков сверхвысокого разрешения, а также составят план их тушения. В их силах также отслеживать возникновение новых пожаров на болотах по запросам Уральской авиабазы и актуализировать данные региональных служб.

"Мы провели с коллегами из регионального министерства природных ресурсов и Уральской авиабазы очень конструктивные встречи. Договорились и о продолжении сотрудничества по профилактике лесных пожаров. Отдельно хочется отметить очень высокий профессиональный и технологический уровень работы коллег. Я уверен, что если мы объединим наши усилия, это поможет снизить риск опасного развития ситуации с торфяными пожарами в регионе", – рассказал руководитель противопожарного отдела Гринпис Григорий Куксин.

По информации Уральской авиабазы, на данный момент в Свердловской области может действовать около 20 зимующих торфяных пожаров и только четыре из них — на землях лесного фонда. Возможности их тушения силами Уральской авиабазы ограничены.

Напомним, что по сведениям служащих свердловского отделения ГУ МЧС, при тушении торфяных пожаров в Солнечном (Екатеринбург) у пожарных были "бешенные переработки", за которые им якобы никто так и не заплатил. Подробнее о том, как обстоят дела с заработной платой спасателей и служащих МЧС Накануне.RU рассказали наши инсайдеры.