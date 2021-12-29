Greenpeace поможет спасателям тушить торфяные пожары на Среднем Урале

29 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Горящие торфяники у Екатеринбурга (2021) | Фото: Софья Косачёва / Гринпис

Greenpeace поможет спасателям тушить торфяные пожары на Среднем Урале

Волонтеры российского отделения Greenpeace сообщили, что будут помогать следующей весной региональным службам с тушением торфяных пожаров. Решение было принято на встрече сотрудников организации с заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директором департамента лесного хозяйства Андреем Курьяковым, а также директором Уральской базы авиационной охраны лесов Романом Лежниным и руководителем региональной диспетчерской службы Ильей Секериным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Greenpeace, организация специально обучит своих волонтеров. Уже есть предварительная договоренность, что в марте, когда будет таять снег, сотрудники Greenpeace могут вместе с региональными службами тушить один из торфяных пожаров около п. Старопышминск или у п. Мурзинский, совмещая это с практическим обучением.

Помимо этого добровольцы могут помочь с ликвидацией оставшихся очагов: специалисты примут участие в обследовании торфяников, с помощью космических снимков сверхвысокого разрешения, а также составят план их тушения. В их силах также отслеживать возникновение новых пожаров на болотах по запросам Уральской авиабазы и актуализировать данные региональных служб.

"Мы провели с коллегами из регионального министерства природных ресурсов и Уральской авиабазы очень конструктивные встречи. Договорились и о продолжении сотрудничества по профилактике лесных пожаров. Отдельно хочется отметить очень высокий профессиональный и технологический уровень работы коллег. Я уверен, что если мы объединим наши усилия, это поможет снизить риск опасного развития ситуации с торфяными пожарами в регионе", – рассказал руководитель противопожарного отдела Гринпис Григорий Куксин.

По информации Уральской авиабазы, на данный момент в Свердловской области может действовать около 20 зимующих торфяных пожаров и только четыре из них — на землях лесного фонда. Возможности их тушения силами Уральской авиабазы ограничены.

Напомним, что по сведениям служащих свердловского отделения ГУ МЧС, при тушении торфяных пожаров в Солнечном (Екатеринбург) у пожарных были "бешенные переработки", за которые им якобы никто так и не заплатил. Подробнее о том, как обстоят дела с заработной платой спасателей и служащих МЧС Накануне.RU рассказали наши инсайдеры.

Теги: торфяник, пожары, Greenpeace



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9751

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети