29 Декабря 2021
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Происшествия В России Москва
Петарда в руках, петарды (2020) | Фото: Ivica Galovic/Pixsell

В Москве госпитализировали мужчину, пытавшегося сделать дома петарду к Новому году

28-летний москвич пытался смастерить к Новому году петарду в домашних условиях, но что-то пошло не так, пиротехническое устройство в процессе изготовления взорвалось прямо на кухне у мужчины.

ЧП произошло на северо-западе столицы, в пятиэтажке на улице Героев Панфиловцев.

Пострадал только сам "мастер" – его госпитализировали с рваными ранами головы, рук и ног. В его квартире на первом этаже выбиты стекла, вся кухня залита кровью и разлетевшимися осколками стекла.

Теги: петарда, госпитализация, новый год



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