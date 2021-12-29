В Москве госпитализировали мужчину, пытавшегося сделать дома петарду к Новому году

28-летний москвич пытался смастерить к Новому году петарду в домашних условиях, но что-то пошло не так, пиротехническое устройство в процессе изготовления взорвалось прямо на кухне у мужчины.

ЧП произошло на северо-западе столицы, в пятиэтажке на улице Героев Панфиловцев.

Пострадал только сам "мастер" – его госпитализировали с рваными ранами головы, рук и ног. В его квартире на первом этаже выбиты стекла, вся кухня залита кровью и разлетевшимися осколками стекла.