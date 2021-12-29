ФАС посулила крупнейшим металлургическим компаниям штрафы "больше, чем у Google"

Штрафы в отношении крупнейших российских металлургических компаний, которые сейчас ФАС проверяют на предмет нарушения антимонопольного законодательства "могут удивить". И они могут быть больше, чем по [делу] Google. Об этом в интервью RTVi заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Это три компании, "Северсталь", НЛМК и ММК. Это нарушение антимонопольного законодательства. И мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем. Там 100 томов у нас есть по каждому предприятию. Изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - анонсировал глава службы.

Дело в отношении металлургов было возбуждено весной 2021 года. Тогда антимонопольщики усмотрели в действиях крупнейших компаний удержание монопольно высокой цены на горячекатный плоский стальной прокат.

Напомним, 24 декабря Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении на Google оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП). Штраф составит более 7,2 млрд руб.