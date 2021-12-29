29 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО
магазин торговля зал покупка супермаркет гипермаркет (2008) | Фото:grumant.ru

В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов

В Чувашии сразу после новогодних каникул – с 20 октября – вводятся QR-коды (и ПЦР-тесты) при посещении гипермаркетов – магазинов со смешанным ассортиментом с площадью торгового зала более 1 тыс. кв. м.

Под такие требования подпадают 42 магазина в республике, включая 35 в столице - Чебоксарах.

Кроме того, с 29 декабря по 16 января вводится запрет на посещение торговых центров и гипермаркетов детьми до 14 лет без сопровождения родителя или опекуна.

"Крупные торговые центры, на мой взгляд, поднимают правильные вопросы, что на сегодняшний день не в зоне охвата нашими ограничениями остались крупные гипермаркеты, которые наряду с продовольственными товарами торгуют и промышленными товарами. Речь не идет о бытовой химии и других таких товарах первой необходимости, а именно промышленными товарами - одеждой, канцелярией, другими товарами. Я думаю, будет правильно ввести аналогичные требования и к таким организациям", – заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на совещании оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19.

Теги: qr-коды, чувашия, гипермаркеты, олег николаев



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