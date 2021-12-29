29 Декабря 2021
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Спорт Челябинская область
Матч Звезд КХЛ в Челябинске (2013) | Фото:gubernator74.ru

КХЛ перенесла Неделю звезд хоккея в Челябинске на 2023 год

Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе на 2023 год Недели звезд Хоккея, которая должна была состояться в январе 2022 года в Челябинске, сообщили в КХЛ.

Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, а также в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022.

Напомним, в июле губернатор Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов подписали соглашение о намерениях по организации и проведению "Недели звезд хоккея 2022 года". Церемония прошла на ледовой арене "Трактор", где должно было проводиться мероприятие.

За право провести "Неделю звезд хоккея" боролись Красноярск, Магнитогорск, Ярославль и другие города, но выбор был сделан в пользу Челябинска, который показал лучшую готовность к проведению премиальных мероприятий трех лиг.

Теги: КХЛ, матч звезд, неделя звезд хоккея,



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