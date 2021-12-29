29 Декабря 2021
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Общество В России
манту, прививка (2019) | Фото: privivkainfo.ru

В Роспотребнадзоре создают кожный тест на иммунитет к COVID-19

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Роспотребнадзор) разработал тест на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Это кожный тест "КоронаДермPS", напоминающий по механизму действия пробу Манту. Анализ позволяет выявить людей, которые действительно перенесли болезнь. Также он дает представление о необходимости вакцинации или ревакцинации.

Разработчики отмечают, что тест будет более объективным, чем анализ на антитела.

Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ, пишет Газета.Ру.

Эксперты, впрочем, настроены скептически: хорошо известная проба Манту часто дает ложнополоджительные результаты и не славится точностью, а новый тест пока сложно обсуждать – он не прошел клинических испытаний, не опубликованы в научных рецензируемых журналах результаты исследований.

Теги: тест, анализ, проба манту, коронавирус, иммунитет



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