29 Декабря 2021
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Экономика В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

Названы 16 регионов, где власти построят сеть заправок для электромобилей

Правительство утвердило список регионов, где пройдет эксперимент по созданию сети зарядных станций для электромобилей и электробусов. Участниками станут 16 территорий и одна федеральная трасса.

На первом этапе - в 2022 году - зарядная инфраструктура появится в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане, а также на федеральной трассе М-4 "Дон".

На втором этапе - в 2023 году – эксперимент начнется в Воронежской, Владимирской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, Приморском и Ставропольском краях, Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперимент планируется реализовать до 2024 года в рамках дорожной карты по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей достигнет 10%, а также будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций.

Теги: зарядная станция, электромобиль, сеть заправок, эксперимент



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