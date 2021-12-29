Петербуржцы потребовали, чтобы суд признал незаконным бездействие Смольного в деле уборки улиц

Отдельное внимание, по их мнению, стоит уделить губернатору Александру Беглову и главе Комитета по благоустройству Петербурга Василию Пониделко. Горожане просят прокуратуру объявить им предостережения.

Заваленные снегом парковки вынудили жильцов тридцать третьего дома на улице Рылеева жаловаться в прокуратуру.

«Согласно материалу фотофиксации парковочные места, а также парковочные места, предназначенные для инвалидов, завалены снегом; снег смещен на парковочные места; своевременный вывоз снега не производится», - говорится в письме.

Авторы жалобы требуют, чтобы прокуратура через суд добилась признания незаконным бездействия Смольного.

Заявители также просят надзорное ведомство «разобраться в сложившейся ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности».

Письмо получит не только прокуратура, но также губернатор Александр Беглов, Смольный, Комитет по благоустройству и Госжилинспекция Петербурга.