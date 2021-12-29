Уголовное деле замминистра строительства Челябинской области Белавкина направлено в суд

Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Имущество Белавкина на сумму свыше 14 млн рублей арестовано.

Напомним, Челябинский областной суд оставил чиновника в СИЗО до 2 февраля 2022 года.